عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من هنا بدأت التاسعة.. محمود الخطيب يكشف نقطة التحول في مسيرة الأهلي

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، عن نقطة التحول في مسيرة فريقه خلال السنوات الأخيرة.



الخطيب حل ضيفا في ظهور نادر مع الإعلامي يعقوب السعدي، على شاشة قناة ناديه الرسمية، مساء الجمعة.

وتوج الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2-1، مساء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال الخطيب في تصريحاته: "المجلس الحالي تولى المسئولية في ديسمبر 2017، وكان من الصعب إجراء تغييرات شاملة في قائمة الفريق وقتها، بسبب الارتباط بأكثر من بطولة محلية وقارية".

واستطرد: "كان من الطبيعي أن ننتظر فترة حتى نضم صفقات قوية، وهو ما حدث بعد عام تقريبًا (يناير 2019)، حيث نجحنا في إبرام صفقات جيدة للفريق، ومن هنا بدأنا العودة للمسار الصحيح".

وشدد الخطيب على أن التتويج باللقب التاسع، جاء بفضل الإخلاص والتفاني في العمل، وكذلك دعم الجمهور، الذي حرص على مؤازرة الفريق بعدما ودع نسخة 2019 من ربع النهائي أمام صنداونز الجنوب أفريقي.

وأضاف في هذا الصدد: "خسرنا بخماسية أمام صنداونز (في الذهاب)، وبعد الفشل في التعويض إيابا، لمست مدى دعم الجماهير، وتأكدت أن البطولة ستكون من نصيبنا في العام التالي".

واختتم بقوله: "الجميع هنا يعمل بإخلاص واجتهاد لإسعاد الجماهير.. تحدثت مع اللاعبين بعد التتويج، وقلت لهم أنتم تستحقون هذا الإنجاز، لأنهم عاشوا ضغوطًا شديدة واجتهدوا فاستحقوا اللقب في النهاية".