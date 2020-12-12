شكرا لقرائتكم المقاولون: أيمن حفنى لاعب غير ملتزم ورفضنا التعاقد مع صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب إن الزمالك لم يدخل في صفقة طاهر طاهر الذى انتقل مؤخرا إلى القلعة الحمراء مؤكدا أن اتجاه ناديه في البداية كان يسير نجو احتراف اللاعب في الخارج ولكن ظروف الإصابة وكورونا حالت دون ذلك.

وتحدث عادل خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على "أون تايم سبورتس1 " عن أسعار اللاعبين في الدوري المصري قائلا:" أسعار اللاعبين ضربت في العالى وأصبحت مزعجة وأثر ذلك على علاقتنا مع اللاعبين".

تابع المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون:" أرقام اللاعبين أصبحت مزعجة ولا أعلم إلى أين ستسير بنا أومن وجهة نظري أغلى لاعب في الدوري في المصري من المفترض ألا يزيد عقده عن 10 مليون في السنة".

وأوضح محمد عادل وجهة نظره عن التعصب قائلا :" ظاهرة لا بد أن تنتهى من ملاعبنا كنت قديما أذهب إلى المدرجات والزملكاوية يجلسون بجوار الأهلاوية ولا بد أن تعود هذه الروح الرياضية ويعم الهدوء كما كان في السابق".

وأكد المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أن أيمن حفنى لاعب غير ملتزم قائلا:" كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب الغير ملتزم سيبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

وعن أسباب عدم التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلى الذى انتقل إلى سيراميكا كليو باترا أوضح:" صالح حصل على العديد من الفرص مع القلعة الحمراء ولم يستغلها ورأينا أن سلوكه هذا لن يمشى مع المقاولون العرب".

واختتم :"الفار تجربة ناجحة ولكن فيها بعض السلبيات وتحتاج إلى تدريب للحكام في سرعة اتخاذ القرارات والتدخلات الخارجية جعلت مشاكل الزمالك أكثر من الأهلى".