شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يقلب الطاولة على خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حول اتحاد كلباء تأخره أمام خورفكان من الخسارة بهدف إلى الفوز 2- 1 في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي، بعد مواجهة مثيرة شهدت إشهار البطاقة الحمراء في مناسبتين لكل من عادل سبيل مدافع خورفكان في الدقيقة 51 والإيطالي جابريل سانيني مدافع كلباء في الدقيقة 56، ليرفع كلباء رصيده إلى 16 نقطة ويتجمد رصيد خورفكان عند 5 نقاط.

أحرز لكلباء مالابا ودمارياني في الدقيقتين 65 و86 وسجل هدف خورفكان اللاعب لوبيز في الدقيقة 28.

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