شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 12 / 12 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 12/ 12 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة البنك الأهلى ووادى دجلة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ومباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى على ستاد الدفاع الجوى ومباراة الزمالك والمقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز في نسخته رقم 62 .

موعد مباراة البنك الاهلى ووادى دجلة

تقام مباراة البنك الاهلى ووادى دجلة في الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في الظهور الأول للبنك الاهلى بدوري الأضواء والشهرة في لقاء مثير لن تنقصه الاثارة والمتعة.

وطالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الاهلى لاعبيه بترك إنطباع جيد لهم في أول مباراة بتاريخهم بالدوري عن طريق خطف النقاط لاسيما بعد ضم صفقات قوية ، في المقابل يسعى اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق أول انتصار في المسابقة لتلافى أخطاء الموسم الماضى التي دفعت فريقه للمنافسة على النجاة من الهبوط حتى الأسابيع الأخيرة للمسابقة بفضل الاستهتار بنتائج الدور الأول للدوري ، وتولى بابا فاسيلو تدريب وادي دجلة في فبراير الماضي، مباشرةً قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ،وفي 17 مباراة، فاز بابافاسيليو في 5، وتعادل في 6، وخسر مثلها

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

تقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد الدفاع الجوى في أقوى مواجهات هذه الجولة والتي يدخلها الفريقين بحثاً عن إنطلاقة مميزة بالدوري بعد التعاقد مع صفقات قوية للغاية وتعويض إخفافات الموسم الماضى لاسيما أن بيراميدز خسر لقب الكونفدرالية في المباراة النهائية لصالح نهضة بركان المغربى بينما ودع زعيم الثغر كأس مصر من الدور قبل النهائي أمام الاهلى بهدفين مقابل هدف.

ويفتش الأرجنتيني رو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز عن بداية مميزة مع فريقه في الظهور الأول له بالدوري المصرى عقب توليه المسئولية خلفاً للكرواتى انتى تشاتشيتش ويسعى للإستفادة من الصفقات القوية للمنافسة على درع الدوري ، في المقابل طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز تكون بمثابة عنوان لموسم قوى يعلن عودة زعيم الثغر منافساً قوياً للكبار ،

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية في مواجهة مثيرة، الفارس الأبيض أنهى الموسم المنصرم في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، ويستعد بكل قوة وتركيز عالي بحثاً عن موسم مغاير يرضى طموحات جماهيره ، الزمالك لم يُدعم صفوفه سوى بصفقة وحيدة وهي ضم الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي قادمُا من الصفاقسي لـ 3 مواسم، وعودة أحمد فتوح ومحمد أشرف روقة وحميد أحداد من الإعارة.

وعلى الجهة الأخرى، يدخل المقاولون العرب موسمه بشكل جيد من بوابة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما نجح في التأهل إلى الدور المقبل عقب انتصاره على أرتا سولار بنتيجة 10/1 بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا، فيريد أن يحقق الانتصار على الزمالك ويحاول بأن يخرج من اللقاء بأول 3 نقاط في بداية الموسم الجديد تعطي لاعبيه دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.