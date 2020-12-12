الزمالك يسعى لتجاوز أزماته في مواجهة المقاولون بانطلاقة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

يفتتح الزمالك موسمه الجديد بمواجهة المقاولون العرب على ملعب الكلية الحربية، في تمام السابعة والنصف مساء السبت.

ويسعى الزمالك لعبور حالة الارتباك الإداري بعد حل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة مرتضى منصور، وتولي لجنة مؤقتة إدارة النادي، وتعويض خسارة بطولات الموسم المنقضي الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وعلى الجانب الآخر يأمل المقاولون في استمرار صحوته بعد احتلال المركز الرابع الموسم الماضي، وعبور الدور التمهيدي بمسابقة الكونفدرالية بالفوز أمام الجيبوتي بنتيجة تاريخية إيابا 9-1، وذهابا بهدف نظيف، فيما يستعد لمواجهة النجم الساحلي في دور الـ32 بالكونفدرالية ديسمبر الجاري.

الصفقات الجديدة

ولم يدعم الزمالك صفوفه سوى بصفقة وحيدة وهو التونسي حمزة المثلوثي، مع عودة الثلاثي المعار أحمد أبو الفتوح، ومحمد أشرف "روقة"، وحميد أحداد، فيما أجرى المقاولون العرب 10 صفقات جديدة، وهم: أحمد شكري، وخالد الحسيني، وأحمد كابوريا، ومحمد حمدي زكى، وأحمد داودا، ووسيم النغموشي، وهيثم الجويني، وأحمد عبد العزيز ، وباسم علي، وأحمد مجدي.

آخر مواجهة

وكان المقاولون حقق الفوز في آخر مواجهة جمعته أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

قائمة الزمالك

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة فريقه، والتي شهدت عودة الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء فترة إيقافه، وكذلك المغربيان أشرف بنشرقي الذي غاب عن مواجهة طلائع الجيش الأخيرة في كأس مصر، والعائد من الإعارة حميد أحداد.

كما عاد الحارس محمد عواد لقائمة الفريق إلى جانب محمود جنش ومحمد أبو جبل، على أن يختار باتشيكو ثنائي فقط من بينهما لدخول قائمة المباراة النهائية ليشارك أحدهما ويجلس الأخر بديلاً.

وجاءت قائمة الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر.

الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، كريم بامبو، محمود شيكابالا، وأشرف بنشرقي، وحميد أحداد، ومصطفى فتحي.

المهاجم: مصطفى محمد

بطاقة المبارة:

الحدث: مباراة المقاولون والزمالك بافتتاحية الدوري

التاريخ 12 ديسمبر 2020

التوقيت 7:30 مساءً

المكان: ستاد الكلية الحربية

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس