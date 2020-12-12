محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020. مؤمن يتحدث عن دور الخطيب في علاجه.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي عبد الحفيظ: نراهن في الأهلي على الهوية.. والنجم معنا هو النادي موسيماني: أحتاج للاعبَين من طراز خاص لخوض مونديال الأندية الخطيب: "مزعلتش من اللي مشيو.. زعلت عليهم" اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك تُصدر بيانًا بشأن جدولة المستحقات المتأخرة "ظهور المعارين والمثلوثي".. باتشيكو يُعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون طلائع الجيش يخطف تعادلا مثيرًا أمام الجونة في افتتاح الدوري ليفاندوفسكي ينافس رونالدو وميسي على "ذا بيست" 2020 بالصور.. الأهلي يكشف عن قميصه الجديد رسميًا أسوان يحقق المفاجأة أمام إنبي بافتتاح الدوري الجديد بالصور.. إصابات بالغة لأيمن يونس بعد هجوم مجهولين على سيارته

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الخميس.. الأهلي يُعلن قميصه الجديد.. واللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك تُصدر بيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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