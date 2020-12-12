محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، أن ناديه تأثر كباقي الأندية بأزمة جائحة كورونا التي ضربت العالم قبل عام، لافتا أنه رغم ذلك فالإدارة حاولت توفير الموارد المالية لسد الاحتياجات الخاصة باللاعبين والمدربين والعاملين.
وقال الخطيب في تصريحات لقناة الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تمسكت بعدم المساس برواتب العاملين في النادي، والحصول على مستحقاتهم رغم عدم علمهم بفترة أزمة كورونا وموعد انتهائها.
وأضاف:" من أول يوم ونحن متمسكين ان جميع العاملين مستحقاهتم تتطور وتمسكنا بعدم المساس بحقوقهم المادية".
وتابع:" قسمنا رواتب اللاعبين الكبار والمدربين أصحاب الرواتب العالية على 4 شهور بدل شهرين لتوفير مستحقات العاملين، ولم نخصم مليمًا من أي فرد ينتمى للأهلي".
وانتقل الخطيب للحديث عن رأيه في اتحاد الكرة، مؤكدًا أن مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة حقق بعض النجاحات في بعض الملفات.
وأكد رئيس النادي الأهلي أن اتحاد الكرة حقق بعض النجاحات منها تطور اللوائح وتقنية الفيديو، لكن لا يزال ملف الحكام في حاجة لبعض التطوير.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب: لم نخصم "مليمًا" من أي فرد ينتمي للأهلي بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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