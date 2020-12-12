عبد الحفيظ: نراهن في الأهلي على الهوية.. والنجم معنا هو النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن البطولة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، لها أهمية خاصة بسبب ردود الفعل التي شهدتها قبل إقامتها.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي:" آخر 4 أعوام وصل الأهلي 3 مرات للمباراة النهائية، ورغم ذلك الجماهير لم تكن راضية لأن هدفه دائما البطولة".

وأضاف:" في الأهلي نراهن على الهوية والشخصية وأحيانا كثيرة لا نكون الأفضل وقميص الفريق يعطيك نوع من العناد والإصرار".

وتابع:" قدر الأهلي إنك تفرح بالأمس وبعد ذلك تستعد للمباراة المقبلة، وثقافة جمهور الأهلي المكسب أو الفوز وهذه مسؤولية كبيرة على عاتقنا، حتى في المباريات الودية الجمهور يرغب في تحقيق الفوز".

وأضح، أن النجم بالنسبة لي هو النادي، لافتا أن من يدخل ويعتقد أنه نجم يحدث خلل في المنظومة.

وعن دور محمود الخطيب رئيس النادي مع فريق الكرة، مؤكدًا أن لم يتحدث كثيرا مع اللاعبين لكنه في أكثر من موقف بعث برسائل كانت له أثر كبير.

وأتم تصريحاته:" وجود الخطيب مع الفريق في السودان خلال مواجهة الهلال ونفس الموقف تكرر في لقاء صنداونز بجنوب إفريقيا لعب دورا هامًا في استكمال الفريق لمشواره في البطولة".