الخطيب: أصعب ما مر بنا التجاوزات والمهاترات.. وقلقت بعد هدف السولية بالنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال محمود الخطيب رئيس الأهلي، إن أصعب ما مر به خلال فترة تولية مسؤولية النادي، هي الأزمات التي حدثت بفعل فاعل، والتجاوزات والمهاترات التي حدثت من البعض.

وأوضح الخطيب في حوار له مع الإعلامي يعقوب السعدي على قناة النادي الأهلي: "الأهلي لا ينحدر لهذه الاتهامات لأننا نعمل تحت مبادئ النادي الأهلي وأخلاقاياته".

ووجه رئيس الأهلي الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي لالتزامهم بمبادئ الأهلي خلال تلك الفترة.

وعن التتويج بدوري الأبطال والتعاقدات مع لاعبين جدد، قال الخطيب: "تولينا المسؤولية في ديسمبر 2017 كان وقتها قوام فريق موجود، ولم يكن من الممكن إجراء تعديل بالفريق.. الوقت الوحيد الذي بدأنا نجري فيه تعديل بالفريق في يناير 2019، ثم يوليو 2019".

وأكمل: "الأهلي يحتاج لاعبين معينين يملكون شخصية البطل".

وعن أكثر اللحظات قلقا خلال نهائي الأبطال: "قلقت بعد هدف عمرو السولية الأول، لأني كنت أعلم أن اللاعبين شعروا أنهم حققوا شيئا واقتربوا من اللقب لذلك حدث تراجع خلال المباراة".

أحرز السولية الهدف الأول للاهلي بالدقائق الأولى من المباراة، فيما سجل محمد مجدي أفشة الهدف القاتل وهدف الفوز في الدقيقة 86 من المباراة.

وتوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك 2-1، للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى في فترة رئاسة محمود الخطيب.