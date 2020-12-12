موسيماني: لم يكن سهلا أن أرى نفسي مدربا للأهلي.. وأشكر الخطيب الأسطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه استحق لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 سنوات، وخسارته النهائي مرتين خلال آخر 4 سنوات.

وأوضح موسيماني في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي: "الأمر كان صعب علينا خلال المباراة، النهائي كان صعب، وكان واضح مدى العصبية وأهمية المباراة للأهلي، ومن ناحية أخرى أنت تلعب أمام الزمالك، فهي بطولة تختلف عن الدوري والكأس".

وأضاف: "حضورنا الذهني كان قوي، رغم أداء الزمالك الذي كان أفضل خلال الشوط الأول ولكن لم يكن لهم فاعلية على المرمى، وفي الشوط الثاني كان أداء الأهلي أقوى".

وكشف عن رسالته للاعبين قبل المباراة: "دعونا ندخل التاريخ بفوزنا، ونحقق الثلاثية للمرة الثالثة في تاريخه النادي"، مضيفا: "الناس يذكروني دائما بمانويل جوزيه، أحترمه وأحترم إنجازاته مع النادي الأهلي، استخدمها كحافز لتحقيق الإنجازات مع الأهلي، كان معه مجموعة قوية من اللاعبين مثل وائل جمعة ومحمد أبو تريكة".

وقدم موسيماني الشكر لمحمود الخطيب رئيس الاهلي لدعمه: "هو اتخذ القرار وكان واثقا في أنني أستطيع حصد لقب أفريقيا، وهذا قرار كبير وصعب لأن من سبقني هنا كانوا أسماء كبيرة، وبحثه عن من يقبل التحدي، على شريطة أن يكون له خبرة في دوري الأبطال ويعرف كيف يفوز على الزمالك والوداد".

وأكمل: "خُضت 8 مباريات سابقا أمام الوداد المغربي وأعرف طريقة لعبهم جيدًا، وكنت أعلم طريقة لعب الزمالك، ولكن التكتيك كان يجب أن يختلف لأنها مباراة نهائية، وأحسنا الإعداد لهذه المواجهة".

وتحدث عن الخطيب: "بالفعل أسطورة وهو شيء لا يصدق بالفعل، من الصعب أن ترى شخص في مركز قيادي ومتواضع".

وعن تدريبه للأهلي، قال: "كان لدي حلم أن أتي إلى هنا لعبت قبل ذلك أمام الوداد وهتفت جماهيره لي، كما واجهت الأهلي والزمالك 4 مباريات، ولعبت ضد الترجي التونسي واتحاد العاصمة الجزائري، أعلم هذه المنطقة وكان لدي الرغبة في القدوم إل هنا".

وأضاف: "الأهلي الأكبر في أفريقيا، الجماهير تطالبك بالبطولات كل يوم، الضغط كان علينا كبيرا".

وأثنى على رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي: "قام ببناء الفريق، وتوج بالدوري، رغم عدم إكماله للموسم".

وعن مفاوضات الأهلي معه: "كان إحساسا مربكا، لم يكن الأمر سهلا أن ترى نفسك مدرب للأهلي، يجب أن تثق في نفسك".