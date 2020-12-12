قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إنه بعد نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا كان سعيدًا جدًّا، وإن أغلب أعضاء مجلس الإدارة كانوا بجواره، وشاهد الدموع في أعينهم بسبب الضغوط الكبيرة التي تعرضوا لها، وإن هذه المشاعر جعلته يتذكر مباراة صن داونز، التي خسرها الفريق الموسم الماضي بخماسية، ودعم الجماهير للفريقفي مباراة العودة بالقاهرة، رغم خروجه من البطولة.
وأضاف الخطيب: «بعد تهنئة الجميع في النهائي، تذكرت مباراة صن داونز وسجدت من جديد لله شكرًا، وهو أقل شيء».
وأكد رئيس النادي أنه شعر بالفوز باللقب الإفريقي والنجمة التاسعة بعد مباراة صن داونز الموسم الماضي، على استادبرج العرب، بعد دعم الجماهير.
وواصل الخطيب حديثه: «افعل ما عليك، التوفيق لن يلازمك بالإيجاب طول الوقت، ولكن يجب أن تفعل ما عليك، والله سيكافئك».
وشدد الكابتن الخطيب على أن جميع اللاعبين مثل أولاده ويعتز بهم، وأن الميدالية التي حصل عليها وليد سليمان في نهائي إفريقيا ومنحها له هي حقه وحق أولاده وأحفاده يسعدون بها، ويسعد بها مع أسرته لنهاية العمر، وأنه مقدر مشاعر جميع اللاعبين، وهو ما يعتبر هديته الخاصة».
كانت هذه تفاصيل خبر محمود الخطيب: تذكرت مباراة صنداونز بعد التتويج بلقب افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.