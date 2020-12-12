ضياء السيد: بداية سيراميكا كليوباترا مميزة.. والقادم أصعب

اشاد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بالظهور الاول لسيراميكا كليوباترا بالدوري. وقال السيد لبرنامج الماتش، مع هاني حتحوت، عبر شاشة صدى البلد: "سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا، ولكن لاحظت ان هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق. في تثبيت أقدامهم سريعا، ولكن لاحظت ان هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق. وتابع: لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز. اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز. وعن اعتراض لاعب الانتاج عقب تبديله قال: لابد ان يكون الغضب بحدود. واتم: بداية سيراميكا كليوباترا مميزة ولكن لابد وأن يبني عليها الفريق لأن القادم أصعب.



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