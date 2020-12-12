أكد هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، أن فترة الاعداد كانت قصيرة للغاية.
وقال هيثم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يكن لدينا وقت كافي لدخول اللاعبين الجدد مع القدامى، اللاعبين لديهم خبرات كبيرة وامكانيات عالية ومازال المشوار طويل خلالالفترة المقبلة".
وأكمل: "اغلقنا صفحة الانتاج الحربي ونستعد لمباراة القادمة امام البنك الأهلي".
وتابع: "هدف من ضمن اهدافنا اننا نصل لمرمى الخصم كثيرا، ولا أقبل مقولة أن من يهدر يستقيل لأن هذا غير منطقي، كل الفرق الكبيرة تصل لمرمىالخصم كثيرا منها من يضيع ومنها من يأتي هدف".
وأشار: "هناك خمس تبديلات لكن ليس شرطا ان نستخدمهم كلهم، كما أنه لم يكن هناك قصور في جميع الخطوط".
وأردف: "شادي حسين هو من ذهب لعامر عامر ومنح له شارة القيادة كنوع من التقدير".
وأتم: "صالح جمعة كان من ضمن العناصر التي ستبدأ المباراة، لكن نتيجة التحاليل ابعدته عنا اليوم وسيكون له تواجد خلال الفترة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب سيراميكا كليوباترا: أغلقنا صفحة الانتاج الحربي ونستعد للبنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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