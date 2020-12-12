أحمد محسن: المربع الذهبي هدفنا مع سيراميكا كليوباترا

أكد أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فوز فريقه على الإنتاج الحربي كان مهما جدا، لأنه يأتي في بداية الدوري الممتاز، والبدايات هامة جدا في كل المسابقات.

وعاد محسن ليقول: "البدايات تحدد هدف كل فريق

في مسابقة الدوري، كان من المهم أن نفوز بشكل جيد، الفوز بأداء رائع كان مهما جدا بالنسبة لنا، لأنه يرسم لنا خريطة الموسم ويحدد هدفنا".

وأردف قائلا: "المستوى البدني للاعبين كان

رائعا في مواجهة الإنتاج الحربي، خضنا فترة إعداد قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق بذل مجهودا كبيرا في فترة الإعداد".

وأكمل أحمد محسن: "سيراميكا كليوباترا وضع أهدافا هذا الموسم، أهمها احتلال أحد المراكز في المربع الذهبي بين الأربعة الكبار في الدوري، والمشاركة في أحد بطولات أفريقيا الموسم المقبل".