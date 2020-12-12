مازن مرزوق يعلق علي أزمة حضور صالح جمعة لمباراة الانتاج وسيراميكا

تحدث مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقفه من توقيع عقوبة على صالح جمعة أو الحديث مع نادي سيراميكا بعد حضور اللاعب في المدرجات رغم وجود شكوكحول إصابته بفيروس كورونا.
وأكد مازن مرزوق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا يوجد لديناأي صلاحيات أو سلطة في حضور أي فرد في المدرجات وحضور صالح اليوم مثله مثل حضور أي عضو من أعضاء مجالس الإدارة".
وتابع: "صالح جمعة كان يعاني من الإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية واعتقد أنه لا يعاني من الإصابة في الوقت الجاري".
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