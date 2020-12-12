رئيس لجنة المسابقات يكشف موعد فتح باب القيد الشتوي

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية. في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية. وأكد مازن مرزوق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الأفريقية".



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