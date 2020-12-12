الامارات | سيدات الجزيرة يطلبن «النصر» ولقب دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الجزيرة يطلبن «النصر» ولقب دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحل سيدات نادي الجزيرة في الثانية ظهر اليوم ضيوفاً على فريق النصر في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن الجولة الختامية في دوري «سيدات اليد» لموسم 2019-2020، تطلب خلالها لاعبات «فخر أبوظبي» التعادل أو الفوز الكفيلين بتتويجهن بدرع البطولة، فيما تبحث من خلاله «نواعم العميد» عن رد اعتبار خسارتهن في لقاء الذهاب «24-30» خلال فبراير الماضي، وتحقيق فوز يفرض مباراة فاصلة تتحدد من خلالها هوية البطل.

وتدخل سيدات نادي الجزيرة مباراتهن بفرصتي الفوز أو التعادل، كونهن يعتلين صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، وبسجل خالٍ من الهزائم، فيما تدخل حاملات اللقب «نواعم النصر»، وصيفات الترتيب الحالي برصيد ثماني نقاط، بشعار الفوز الذي يضمن لهن تأجيل الحسم إلى مباراة فاصلة يحدد موعدها لاحقاً.

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