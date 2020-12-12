الامارات | 82 خيلاً تتسابق على ألقاب «كأس منصور بن زايد» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 82 خيلاً تتسابق على ألقاب «كأس منصور بن زايد» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق اليوم بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل «سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 2020»، الذي يقام على مضمار الشارقة لونجين بالنادي، ويتألف من ستة أشواط بمشاركة 82 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 300 ألف درهم.

ويشهد السباق الذي يقام برعاية شركة لونجين، الراعي الرسمي لموسم السباق 2020-2021 وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، مشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة.

ويتكون السباق من ستة أشواط: الأول «شوط مستشفى الشارقة للخيول الترحيبي»، وهو مخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً.

أما الشوط الثاني «شوط مجلس الشارقة الرياضي الترحيبي» فهو مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لمسافة 1000م، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم بمشاركة 9 خيول.

والشوط الثالث «شوط مستشفى الشارقة للخيول» مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً مع وجود جوادين على الاحتياط.

وخصص الشوط الرابع «شوط مجلس الشارقة الرياضي» للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، ومن الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً.

ويأتي الشوط الخامس وهو الشوط الرئيس للسباق «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان» مقدم من شركة المروان للمقاولات، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1200م، وهو شوط تكافؤ وتصل جوائزه إلى 100 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً.

ويختتم السباق بالشوط السادس «مستشفى الشارقة للخيول الختامي»، وهو مخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر لمسافة 1200م، وجوائزه 40 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً.

ويعتبر هذا السباق الثالث لنادي الشارقة للفروسية، والسباق من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، وسيجرى السباق الرابع «سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم» في 19 ديسمبر الجاري، يليه السباق الخامس «سباق كأس مجلس التعاون الخليجي» في 9 يناير المقبل، ثم السباق السادس «سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة» في 27 فبراير المقبل، ليختتم الموسم بالسباق السابع «سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان» في 3 أبريل 2021.

300

ألف درهم القيمة الإجمالية لجوائز السباق على مضمار الشارقة لونجين.

14

خيلاً تتنافس على لقب الشوط الخامس والرئيس للسباق.

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