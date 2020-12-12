الامارات | «غنتوت للبولو» إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن «غنتوت للبولو» إلى نهائي بطولة الإمارات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق غنتوت للبولو إلى المباراة النهائية لبطولة الإمارات الدولية في نسختها العشرين التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

وجاء هذا التأهل على إثر الفوز المستحق على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة (7/‏‏1.5) في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس بملعب رقم 2 بنادي غنتوت (من دون جمهور)، ليكسب بذلك ديربي العاصمة، ويحقق فوزه الثاني منذ انطلاقة البطولة، ويكون أول الفرق المتأهلة للمباراة النهائية.

وتستأنف مباريات الجولة الثالثة من البطولة اليوم بإقامة مباراة واحدة تجمع بين فريق أبوظبي للبولو وفريق بن دري للبولو في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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