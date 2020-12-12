شكرا لقرائتكم طارق الشيخ: أنا أسف لجماهير الزمالك بسبب أغنية القاضية ممكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المطرب المصري الفنان طارق الشيخ، إنه يعتذر إلى كافة جماهير نادي الزمالك بسبب الأغنية التي أصدرها على السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

وأكد طارق الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "اعتذر بشكل كبير لجماهير نادي الزمالك والفقرة كانت ساخرة وأتأسف من أجل القضاء على التعصب ولم أقصد نهائيًا".

وتابع: "أنا من مشجعي الدرجة الثالثة يمين في نادي الزمالك".