شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي: تغريم محمود عادل مادياً وقد يُستبعد من المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي ، أنه تم تغريم محمود عادل لاعب الفريق مادياً وقد يستبعد من المباريات القادمة ، بعد اعتراضه الغير لائق علي تغيره فى مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباتر في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز ، مشيراً إلى ان اللاعب اعتذر في غرفة تغيير الملابس عقب المباراة أمام جميع اللاعبين .

وقال خالد مهدي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت ، أن فريق سيراميكا يمتلك لاعبين مميزين والمباراة كانت صعبة خاصة أن بعض لاعبي الانتاج الحربي كانوا خارج مستواهم ، مؤكداً أن الفريق قادر علي تعويض خسارة هذه المباراة في المباريات المقبلة خاصة أن الدوري هذا الموسم صعب للغاية وجميع المباريات ستكون قوية .

تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع 11 صفقة بالميركاتو الصيفى هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم بجانب التعاقد مع محمد رمضان حاوى مصر المقاصة لمدة موسمين، بالإضافة لبدر موسى مهاجم رفح الفلسطيني لمدة ثلاثة سنوات وبجانب التونسى رفيق الكامرجى مهاجم فريق اتحاد تطاوين التونسي ولاعب فريق الترجي السابق بجانب استعارة محمد الشحات الشهير بـ"الحضرى" لمدة موسم من سيراميكا.