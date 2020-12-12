شكرا لقرائتكم وكيله: الأهلى لم يفاوض لابا كودجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المغربى كريم بلق، مدير أعمال التوجولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، إن الأهلى لم يدخل فى تفاوض معه من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة الجارية، متابعًا فى تصريحات خاصة :"أتممت انتقال بدر بانون إلى الأهلى ولم يتحدث معي الأهلي في أي مرة عن ضم لابا كودجو واللاعب فى طريقه لتجديد تعاقده مع العين الإماراتى الممتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالى".

وتابع وكيل كودجو لـ"الخليج 365"، إنه فى طريقه إلى الإمارات يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى من أجل تجديد تعاقد لابا كودجو مع العين الإماراتى، قائلا:"فترة كورونا السبب فى تأجيل التجديد ولكن سننتهى منه خلال الفترة المقبلة والأهلى لم يتفاوض في أي مرة حول ضم اللاعب".

يذكر أن كريم بلق يعد وكيل بدر بانون مدافع الأهلى إلى جانب ثنائى الزمالك أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، وأكد بشكل نهائى أن الأهلى لم يدخل في أية تفاوض من أجل ضم اللاعب التوجولى وكان العين الإماراتى، قد ضم لابا كودجو، فى صيف عام 2019، عقب تألقه مع نهضة بركان المغربي.

وتواجد لابا كودجو مؤخرا مع المنتخب التوجولى فى مواجهتى منتخب مصر التى فاز بهما الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة وجاء منتخب مصر فى المركز الـ49 عالميًا والسادس أفريقيا وفقا لاعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب التوجولى، وهو نفس المركز الذى حصل عليه فى شهر نوفمبر الماضي بعد خوض مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا والفوز على توجو ذهاباً وإياباً.

فيما احتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف العالمى، كما هو الحال فى شهر نوفمبر، ولم تشهد كل المراكز أى تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه كل من البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وإيطاليا.