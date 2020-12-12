شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 11/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها لجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق ، وأحمد فتحى يشارك فى مران بيراميدز الختامى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ، وطلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى ، وأسوان يحقق الفوز الأول بالدورى أمام إنبى.. هدوء الشيشينى يهزم خبرات طولان، والأهلي يرفض عروض رحيل قفشة بسبب مونديال الأندية.
لجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق
أكد فوزي العريان المستشار القانوني بنادى الزمالك، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنه المكلفه بإدارة النادى، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنه فى برنامج زمالكاوى المذاع على قناه نادى الزمالك، وذلك بعدما ادلى طارق يحيى بتصريحات مهاجمًا فيها اللجنة التى تُدير القلعة البيضاء.
سيراميكا يحقق أول انتصار فى الدورى بالفوز على الإنتاج بثنائية نظيفة
تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة..
تجدد إيجابية مسحة كورونا لعلى جبر وخروجه من قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد
فى مفاجأة غير متوقعة، تجددت اصابة على جبر مدافع فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بالإصابة بفيرس كورونا، بعد أن جاءت عينة المسحة الطبية التى أجراها اللاعب أمس الخميس ايجابية
عاد أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، بعد شفاءه من الإصابة بفيرس كورونا
عبد الرحمن مجدى يعلن تأجيل رحيله عن الإسماعيلى لنهاية أولمبياد طوكيو
أصدر عبد الرحمن مجدى، نجم النادى الإسماعيلى، بياناً عبر حسابه على إنستجرام أعلن خلاله غلق ملف الرحيل عن قلعة الدراويش، وقال عبد الرحمن مجدى فى بيانه، "جمهور الإسماعيلى على رأسى، جمهور الإسماعيلى صاحب الفضل الكبير علىّ أولا وأخيراً ومستمر بإذن الله لرد جزء من الحب والتعاطف والدعم المعنوى الذى وجدته من جمهور الإسماعيلية العظيم، ومستمر للمساهمة فى هدفنا لعودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية بين الكبار، لم أنظر لأى عروض ولن أدرس أى عروض فى الوقت الحالى، وخطوتى القادمة لن تكون إلا لتشريف الإسماعيلية خارج مصر للاحتراف الخارجى بعد أن يحالفنا التوفيق باذن الله وبدعواتكم فى دورة طوكيو الاوليمبية".
حازم إمام يقود الجبهة اليمنى للزمالك أمام المقاولون العرب
يتولى حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا، السبت، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، باستاد الكلية الحربية، ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الختامى اليوم الجمعة، على ملعبه بقلعة ميت عقبة ثم سيختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق قائمة مواجهة المقاولون.
رئيس الإسماعيلى يحفز اللاعبين بـ100 ألف جنيه للتتويج بالبطولة العربية
وعد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، لاعبيه خلال الجلسة التى جمعتهم أمس، الخميس، قبل افتتاح الدورى بالحصول على 100 ألف جنيه لكل لاعب حال نجاح الدراويش فى الفوز بالبطولة العربية، وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.
طلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى
تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الجونة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ثاني مباريات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .
كشف النادى الأهلى، عن زى الفريق خلال الموسم الجديد، الذى يظهر به لأول مرة خلال مباراة مصر المقاصة، فى انطلاق مبارايات الفريق فى بطولة الدورى المصرى
نجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت
أدى مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة علاج طبيعي على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش
أعلن النادي الاهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب في "ظافر" القدم وقال الاهلي أن الشحات خضع لعملية جراحية
الأهلي يرفض عروض رحيل قفشة بسبب مونديال الأندية
دفع تألق محمد مجدي قفشة صانع العاب الأهلي ومساهمته الواضحة في فوز فريقه بالثلاثية العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة لمتابعة اللاعب تمهيدا لضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، ودخلت أندية ساوثهامبتون الإنجليزي واشبيلية الأسباني في محادثات مع الشركة المسئولة عن تسويق قفشة في وقت سابق إلا ان ادارة الأهلي رفضت مناقشة العروض بسبب بطولة افريقيا وهو الأمر الذي تكرر حاليا حيث ترفض ادارة الأهلي ايضا التفريط في خدمات صانع العاب الفريق الاساسي وذلك للرغبة في تواجده خلال مشاركة الفريق بكأس العالم للأندية خلال شهر فبراير المقبل.
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