7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية ، ولجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق ، وأحمد فتحى يشارك فى مران بيراميدز الختامى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ، وطلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى . الأهلي يعلن رسمياً غياب حسين الشحات لمدة أسبوعين بسبب عملية جراحية أعلن النادي الاهلي غياب لاعبه حسين الشحات عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين بسبب الجراحة التى أجراها اللاعب في "ظافر" القدم وقال الاهلي أن الشحات خضع لعملية جراحية الونش ومصطفى فتحى وأحداد والمثلوثى ضمن قائمة الزمالك أمام المقاولون أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها مواجهة المقاولون العرب، على ستاد الكلية الحربية في الجولة الأولى.. لجنة إدارة الزمالك تقرر إيقاف طارق يحيى واحالته للتحقيق أكد فوزي العريان المستشار القانوني بنادى الزمالك، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنه المكلفه بإدارة النادى، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين وإحالته للتحقيق لما بدر منه تجاه اللجنه فى برنامج زمالكاوى المذاع على قناه نادى الزمالك، وذلك بعدما ادلى طارق يحيى بتصريحات مهاجمًا فيها اللجنة التى تُدير القلعة البيضاء. أحمد فتحى يشارك فى مران بيراميدز الختامى قبل مواجهة الاتحاد السكندرى عاد أحمد فتحى ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية، بعد شفاءه من الإصابة بفيرس كورونا طلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الجونة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ثاني مباريات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز . نجح فريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت

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