شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول: قيادة السيارات فى مصر صعبة وبروح التمرين بموتوسيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى ، أن قيادة السيارات في مصر تعد صعبة بسبب الازدحام المرورى مؤكدا أنه يستخدم وسيلة "موتوسيكل" في طريقة ذهابه لتدريبات القلعة الحمراء من أجل الادخار في الوقت وعدم التأخير، وقال نجم الأهلى خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى على قناة "cbc" :" أكن كل احترام لجميع الأشخاص خاصة أن الدنيا لن تدوم لأحد ومباراة كرة القدم مجرد ساعة ونصف ولكن شعارى هو احترام الجميع".

تابع معلول:" اتفرجت على ماتش الاهلي والصفاقسي في 2006 ورأيت هدف أبو تريكة من المدرجات".

وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.

وكان النادى الأهلى قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.