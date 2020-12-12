شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر : محمد فضل وعبد الله يتمسكان بالرحيل عن اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي سيف زاهر ، أن مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" طلب من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اختيار عضوين للاستمرار في اللجنة واستبعاد عضوين ، مشيراً إلى ان الجنايني اختار الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله للاستمرار واستبعد كل من سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد على ، وكشف سيف زاهر في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت ، أن الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله تمسكا بالرحيل عن اللجنة وعدم الاستمرار بالعمل في اللجنة الثلاثية ، موضحاً أن الثنائي تلقيا عروضاً خارجياً للعمل .

وقال سيف زاهر ، أنه تم الاستقرار علي إقامة الانتخابات بعد عام على أن تستمر اللجنة في إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتقليصها إلي 3 أعضاء بدلاً من 5 أعضاء .

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.