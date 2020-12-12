شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس عن الاعتداء عليه: "عيل تافه والموضوع أخد أكبر من جحمه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أيمن يونس، الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادى الزمالك، على واقعة الاعتداء عليه ظهر اليوم بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلا: "عيل تافه ليس له أى قيمة والموضوع أخذ أكبر من جحمه، ورمي بحجر داخل السيارة وما قيل لم يحدث والموضوع تافه للغاية ولدينا رسالة هامة وهى الحفاظ على نادى الزمالك".

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن الجميع يتحمل مسئولية نادى الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، مشيراً إلى أنه يطمئن الجماهير بشأن ما يثار والموجودين فى نادى الزمالك حالياً يعملون من أجل نادى الزمالك.

وأصدرت اللجنة الحالية المعينة لإدارة نادى الزمالك، بيانا رسميًا أكدت خلاله سعيها نحو تحقيق الاستقرار لكافة المنظومة داخل قلعة ميت عقبة، كما تضمن البيان إن من أهداف اللجنة إعداد تصور كامل لإنشاء فرع النادى بمدينة السادس من أكتوبر كما أوضحت اللجنة فى بيانها إلى السعى من أجل تهيئة الأجواء للاعبين والفريق للمنافسات المختلفة سواء المحلية أو القارية.