شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يكشف سر رقصته الشهيرة بعد الأهداف: «لا أقصد مكايدة أحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلّ على معلول لاعب النادي الأهلي ضيفا على برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc.

كشف معلول خلال اللقاء، سر الرقصة الشهيرة التي يؤديها عقب كل هدف يحرزه في المباريات، لافتا إلى أن كل التأويلات التي ترددت حول تفسير هذه الرقصة غير صحيحة، سواء من قالوا إنها مكايدة للفرق المنافسة أو بعض المدربين أو تقليد للأخرين، لافتا إلى أن الأمر أبسط من ذلك بكثير، فهي مجرد رقصة يحبها ابنه «كريم».

تابع: «كل الحكاية إن في مقطع في أغنية ابني لما اتفرج عليها عجبته فبقى يعملهالي، فأنا بقيت لما اجيب جول اعملهاله أنا كمان عشان افتكره بيها.. بس كده.. الأمر بسيط ولا أقصد مكايدة أو إغاظة حد.. بالعكس بحب وبحترم كل الناس ولو غلطت بعتذر فورا.. هي كلها ساعة ونص جوا الملعب وتخلص واللي يتبقالك العلاقات الطيبة بالناس».

وعن الفيديو الشهير الذي ظهر خلاله أثناء حديثه عبر الإنترنت مع نجله «كريم» من داخل الملعب بعد فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، قال معلول: «كريم ابني عنده 4 سنوات، كنت بكلمه فيديو لأني كنت واعده قبل الماتش إني هجيبله الميدالية الدهب، والحمد لله جبتهاله.. أنا عندي ميداليات في البيت وشاف المدالية الدهب اللي اخدتها مع الصفاقسي التونسي في نهائي الكونفدرالية وكانت مامته بتقوله إني عندي ماتش مهم فجه قالي أن عايز ميدالية زي دي قولتله حاضر ولعبنا وكسبنا وجبتهاله فعلا».