شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يكشف سبب قلة ظهوره الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، السبب وراء ندرة ظهوره الاعلامي. وقال «بيبو» عبر شاشة قناة الأهلي:«هذه سياسية النادي الأهلي منذ قديم الأزل، سواء رؤساء للمجلس أو أعضاء مجلس إدارة وباقي المسؤولين». وأكمل حديثه: «نحن نأتي لوضع سياسيات وإدارة شؤون النادي وليس للظهور عبر الفضائيات، وهذه هي الزيارة الأولى لي لقناة الأهلي وسعيد بتطويرها كثيراً». الوضع في مصر

اصابات 120,147

تعافي 104,281

وفيات 6,854

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