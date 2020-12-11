شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب: مشوار النجمة التاسعة بدأ منذ الخسارة أمام صن داونز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن اللحظة التي أعقبت الخروج من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 هي كانت بداية المشوار لتحقيقة النجمة التاسعة واحراز اللقب في النسخة التالية.

وأضاف الخطيب في تصريحات عبر شاشة قناة الأهلي: «شعرت من مشهد الجماهير بعد الخسارة من صن داونز بخماسية، وهي تدعم اللاعبين وتصفق لهم رغم وداع النسخة قبل الماضية من دوري الأبطال أننا سنحقق النجمة التاسعة».

وواصل: «جماهير الأهلي السبب الرئيسي في التتويج بالدعم الكبير ومساندة الكيان واللاعبين».

وأنهى تصريحاته: «لاعبو الأهلي تعرضوا لضغوط كبيرة واستحقوا اللقب عن جدارة».