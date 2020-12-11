شكرا لقرائتكم خبر عن صورة لـ«ميدو» مع «الخطيب» تشعل مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثار نجم الزمالك السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو، الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ونشر ميدو اليوم عبر حسابه على «تويتر» صورة تجمعه مع الخطيب على يخت معلقاً: «في البحر مع بيبو»

وتباتينت الآراء بشأن تلك الصورة، فبينما اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة لنبذ التعصب، اعتبر البعض الصورة بمثابة خيانة لجمهور الزمالك، خاصة أنه يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي بعد حل مجلس إدارة النادي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وغرد معلق على الصورة قائلاً: «ياجماعه متكبروش الموضوع كلهم أصحاب وبنشوفهم مع بعض في الشوارع والكافيهات وفى الصور والبرامج التيلفزيونيه وده طبيعى احنا بس مكناش متعودين على كده»

وكتب مغرد «الصورة دي هي اكتر صورة ممكن تتشرف بيها في حياتك كلها بيبو أسطورة في الأدب والأخلاق والرقي مش بس أسطورة كروية»

على الجانب الأخر، علق أحد المتابعين قائلا «أنا فعلا ندمان إني تابعتك إلغاء المتابعة»، وعلق آخر: «جمهور الزمالك لن ينسي المنبطحين مهما طال الزمن» .

واعترض آخر على التوقيت قائلًا: «بذمتك ده وقته؟! هو مفيهاش حاجة بس اكيد مش وقته».

وكتب أحد المعلقين: «للاسف بعت نفسك للشيطان متقلش على نفسك زمالكاوي تاني احنا اسفين اننا ف يوم دافعنا عن شخص زيك».

وعلق متابع آخر قائلاً: «متنساش تبص في وش ولادك وتقولهم ان ابوكم عض ايدين جمهور الزمالك اللي كان دايمآ في ضهره».

فيما استشهد أحد المتابعين بتصريح لمرتضي منصور رئيس الزمالك السابق، قال فيه معنديش رموز لا حازم إمام ولا ايمن يونس ولا ميدو ولابيدو ولاغيره، قاعدين في الاستوديهات بيتفرجوا على ناديهم اللي كل الناس بتهد فيه وهما ساكتين