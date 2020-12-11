شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد بعد تغريدة هاجم فيها اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك: الرزق بيد الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد ساعات من تغريدة كتبها إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، على حسابة بموقع تويتر، هاجم فيها اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكري، والمسؤولة عن النادي بعد رحيل المجلس السابق، كتب تغريدة جديدة يقول فيها: «الأمر لله وحده، الرزق بيد الله، ولله الامر من قبل وبعد».

وكان سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سؤال بس هو كابتن طارق يحيى عمل إيه عشان يتوقف ويتحقق معاه، مازال التخبط مستمر، أتمنى من المسؤولين في الدولة الوقوف مع نادي الزمالك لأن مايحدث الآن لا يستحقه نادي الزمالك وسيظل كبير بجماهيره، تصفية الحسابات بداية للأسوأ».

وكان طارق يحيى أبدى دهشته من بيان اللجنة المؤقتة التي تدير النادي الأبيض بشأن الموقف المالي للفريق الأبيض، وقال يحيي عبر برنامج زملكاوي: «الحقيقة لا أستطيع فهم ما يحدث داخل نادي الزمالك، يتم عمل لجان ثم التراجع عنها، ومدربين يتم إضافة اسمائهم في اللجنة ثم يحدث تراجع».

إبراهيم سعيد