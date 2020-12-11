شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يحقق أول 3 نقاط في الدوري بالفوز على الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح سيراميكا كليوبترا، الصاعد حديثًا لمنافسات بطولة الدوري الممتاز، في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لاشئ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.
سجل الهدف الأول لفريق سيراميكا، شريف دايو، في الدقيقة 42، من ركلة جزاء، حصل عليها الفريق بعد تعرض اللاعب شادي حسين للإعاقة من جانب مدافع الإنتاج معاذ الحناوي داخل منطقة الجزاء، فيما جاء بالهدف الثاني محمود نبيل، في الدقيقة 58، لينجح الفريق في حصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ويبقى الإنتاج الحربي بلا نقاط.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر سيراميكا يحقق أول 3 نقاط في الدوري بالفوز على الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.