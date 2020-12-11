شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. قرار إيقاف طارق يحيى ومنعه من دخول الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة أحمد البكري، إيقاف طارق يحيى بعد التحقيق معه اليوم، ومنعه من دخول نادي الزمالك.

وحصلت "المصري اليوم" علي خطاب اللجنة، والتى ضمت قرار إيقاف "يحيي" وعدد من المسؤولين السابقين بالنادي علي راسهم محمود خالد وأيمن حافظ وشريف حسين ومحمود العسال.

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