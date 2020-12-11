شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. قرار إيقاف طارق يحيى ومنعه من دخول الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة أحمد البكري، إيقاف طارق يحيى بعد التحقيق معه اليوم، ومنعه من دخول نادي الزمالك.
وحصلت "المصري اليوم" علي خطاب اللجنة، والتى ضمت قرار إيقاف "يحيي" وعدد من المسؤولين السابقين بالنادي علي راسهم محمود خالد وأيمن حافظ وشريف حسين ومحمود العسال.
[image:2:center]
-
الوضع في مصر
-
اصابات
120,147
-
تعافي
104,281
-
وفيات
6,854
كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. قرار إيقاف طارق يحيى ومنعه من دخول الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.