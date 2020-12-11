شكرا لقرائتكم رمضان صبحى وإكرامى والشيخ فى قائمة بيراميدز أمام الاتحاد وغياب أحمد فتحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على نادي بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: فى حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي ، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - طارق طه - أحمد توفيق - محمد حمدي - أحمد سامي ، خط الوسط: محمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - عمر العيوني ، وخط الهجوم: جون أنطوي - محمد الجباس - محمود وادى.

ويعد من أبرز غيابات بيراميدز الحارس أحمد الشناوى، وعلى جبر الذى تجددت اصابته بفيرس كورونا وأحمد فتحى الذى عاد اليوم للتدريبات بعد شفاءه من كورونا، وأحمد حمودى الذى مازال يخضع للحجر الصحى لحين شفاءه من كورونا.