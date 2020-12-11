شكرا لقرائتكم سيف زاهر : محمد فضل وعبد الله يتمسكان بالرحيل عن اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي سيف زاهر ، أن مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" طلب من عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية اختيار عضوين للاستمرار في اللجنة واستبعاد عضوين ، مشيراً إلى ان الجنايني اختار الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله للاستمرار واستبعد كل من سحر عبد الحق والدكتور جمال محمد على ، وكشف سيف زاهر في تصريحات ببرنامج ملعب أون تايم علي قناة أون تايم سبورت ، أن الثنائي محمد فضل وأحمد عبد الله تمسكا بالرحيل عن اللجنة وعدم الاستمرار بالعمل في اللجنة الثلاثية ، موضحاً أن الثنائي تلقيا عروضاً خارجياً للعمل .

وقال سيف زاهر ، أنه تم الاستقرار علي إقامة الانتخابات بعد عام على أن تستمر اللجنة في إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتقليصها إلي 3 أعضاء بدلاً من 5 أعضاء .

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة خلال اجتماعها الطارئ الأسبوع الماضى تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا، وتتسع بذلك إلى 60 ناديا من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناديا) وجميع أندية القسم الثاني (48 ناديا) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

على صعيد مختلف، أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، خطاباً إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لإخطاره بقرار اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة بمنع إقامة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية خلال الفترة المقبلة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، بعدما أرسلت اللجنة الأولمبية لاتحاد الكرة خطابا بهذا المعنى خلال الساعات الماضية.

ويأتى خطاب اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى الفيفا رداً على طلب الأخير الدعوة لجمعية عمومية عادية لإجراء الانتخابات قبل 31 يناير المقبل، إلا أن قرار اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة يحول دون تنفيذ تعليمات الفيفا.