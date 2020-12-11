شكرا لقرائتكم طارق يحيى بعد منعه من دخول نادى الزمالك: "منعوا الجسد فقط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علّق طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك على قرار اللجنة المعينة لإدارة النادى الأبيض الذى جاء بمنعه من دخول النادى سوى للتحقيق معه قائلا:"بشكر كل زملكاوى وكل بني آدم حر ساندني وساند الكلمة اللي قولتها بشكركم من كل قلبي، عاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا، عمرنا ما هنقدر نوفي حق جماهير الزمالك ولا حق الزمالك علينا، نادى الزمالك عملنا وعملنا كتير جدا وكفايا إن إسمك يقترن بتاريخ نادى الزمالك، بشكل كل جماهير الزمالك وكل من ساندني وإتكلم عليا بكلام مش قادر أوصفه"".

وتابع طارق يحيى عبر قناة الزمالك:"من امبارح إلى النهارده عايش في مشاعر غير طبيعية، يمكن كنت بساعد فى تحقيق الزمالك للمكسب في وقت من الأوقات والفرحة اللي أنا فيها بسبب دعم الجماهير لموقفى تضاهى الفرحة اللي لما كنت بجيب هدف وأكسب الزمالك.. وأكيد في ناس مع وناس ضد ولا بد أن تحترم المؤيد والمعارض، من يصطاد في الماء العكرة مكشوفين وأهدافهم خبيثة للنيل من استقرار الزمالك".

واستكمل طارق يحيى حديثه:نادي الزمالك الآن في موقف صعب وعمليات استقرار النادي واضحة للكل والأخطر إن يكون الخطر من داخل النادي وليس خارجه، نداء لجماهير الزمالك.. خليكم على عهدكوا في دعم الكيان واصبروا حتى تضح الصورة ومين المخلص ومين اللي بيساند ومين بيضر نادي الزمالك، لازم نكون صرحاء مع أنفسنا لا نمتلك رفاهية الوقت حتى نهدره في الدخول في أزمات ادعم نادي الزمالك ادعم مدرسة الفن والهندسة عشان ترجع الفصول تتفتح تاني من جديد".

واستطرد طارق يحيى:"بجملة الصراحة، أنا مستعد أبعد عن نادي الزمالك لو كانت هذه هي المصلحة، ولا أريد الدخول في تفاصيل ولكن حضرتك منعت الجسد من دخول نادي الزمالك ولكن عمرك ما هتعرف تمنع الروح أو تلغي البطولات والتاريخ المتواجدة في نادي الزمالك، كل فرد موجود في نادي الزمالك يراجع نفسه وينسى مصلحته الشخصية لأن في مصلحة عامة مفروض أقولها حتى لو كانت على حسابي أنا بتكلم كمشجع زي الملايين، وبشعر دائما بمعاناة القميص الأبيض هوا ده الفرق، وجماهير الزمالك هي من تدفع الثمن والمسئولية الأكبر على الإدارة".

واختتم طارق يحيى حديثه أن هناك مباراة في منتهى الأهمية للزمالك مع المقاولون العرب، في الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز، التي ستقام غدا السبت، لذلك يطالب جماهير الزمالك بالالتفاف حول الفريق.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة نادي الزمالك قد قررت بايقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادي ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، وكان طارق يحيى قد هاجم بيان اللجنة التى تدير الزمالك بشأن الموقف المالى للنادى قائلا:"مش قادر أفهم إيه اللي بيحصل في نادى الزمالك، تضارب في القرارات وما تزعلوش مني أنا بتكلم من حرقتى الزمالك، الأشخاص ماشيين والزمالك هوا الباقي، وجمهور الزمالك هو من يدفع الثمن فى الآخر تاريخ نادى الزمالك كبير ومحتاجين ناس تكاتف أكثر من ذلك فى نادى الزمالك والدوري بعد بكرة، وإيه لازمة إني أنزل بيان زي ده دلوقتي في التوقيت ده وفوجئت وأنا داخل على الهواء هنقولوا منقولوش لا هنقولوا وأنا طلعت البيان عشان أفهم إيه اللي بيحصلش وإيه الداعى إن اللجنة تنزل بيان زي ده دلوقتي والجمهور بيكلمني كل يوم بيقولي قولنا في إيه وأنا لا أعرف إيه اللي بيحصل؟".