شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يفرض التعادل السلبي على شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

فرض الظفرة التعادل السلبي على شباب الأهلي في المباراة التي جمعتهما الجمعة، في استاد راشد في المرحلة التاسعة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي رفعت شعار «الفقر الفني» خاصة في شوطها الأول الذي لم يشهد سوى 4 تهديدات حقيقية على المرميين، بواقع اثنين لكل فريق.

وبذلك يرتفع رصيد شباب الأهلي إلى النقطة 14 وحل بها في المركز السابع «مؤقتاً»، فيما رفع الظفرة رصيده إلى النقطة 12 وحل في المركز العاشر.

وكان الظفرة المبادر عن طريق دينلسون عندما حاول معاقبة ماجد ناصر على خروجه من مرماه وأرسل كرة ساقطة علت العارضة (3) وتسديدة أخرى للاعب نفسه، ومن جانب «الفرسان» تسديدة لمحمد جمعة بجوار القائم (12)، ورأسية لعبدالله النقبي من عرضية راموس مع نهاية الشوط الأول.

وعاد «الفارس» الذي نجح في تنفيذ خطة مدربه الصربي ألكسندر بفرض أسلوبه الدفاعي مع الاعتماد على المرتدات، إلى دياره غانماً نقطة ثمينة خارج الديار، فيما خسر «الفرسان» صاحب الأرض، نقطتين واصل بهما مسلسل نزيف النقاط.

ولم يشفع للمدرب زاراجوسا الدفع بالقوة الضاربة في الشوط الثاني من خلال إشراك أحمد خليل وسعيد أحمد، وعزيز جانييف، والمدافع الهداف يوسف جابر، علاوة على العائد من الإصابة كارلوس إدواردو، الذي شارك في ربع الساعة الأخير، في النيل من شباك «الفارس» الذي فرض ستاراً دفاعياً محكماً، وكانت أخطر الفرص لأصحاب الأرض تسديدة صاروخية لحمدان الكمالي تصدى لها ببراعة الحارس خالد السناني، لترتد منه إلى العارضة وتجد المتابع إيجور جيسوس، لكنه حولها خارج القائم، كما سدد أحمد خليل كرة بعيدة المدى تكفل بها حارس الظفرة المتألق الذي أنقذ أيضاً تسديدة لخليل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.