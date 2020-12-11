شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستضيف الأهلي في كلاسيكو لا يقبل الخسارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تقام السبت 4 مباريات هامة في الدوري السعودي ضمن الجولة الثامنة، أبرزها الكلاسيكو الذي يجمع النصر بالأهلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض عند الثامنة و45 دقيقة بتوقيت الإمارات.

وبجانب الكلاسيكو يستضيف أبها التعاون، ويلتقي الاتفاق وضمك في الخبر، والفتح والباطن في الأحساء.

وتمثل مواجهة النصر والأهلي منعطفاً هاماً في مشوار الفريقين، إذ تعتبر الخسارة ممنوعة، بعد البداية السيئة للنصر الذي يحتل المركز قبل الأخير بأربع نقاط فقط بعد أن فقد 17 نقطة من 21 نقطة ممكنة، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة لكن خسارته الأخيرة من ضمك 3-4 ضربت المعنويات وبدأ الغضب واضحاً بين أنصاره على الفريق وقيادته الفنية بقيادة الصربي فلادان.

ويفتقد الأهلي في المباراة لهدافه عمر السومة الذي أصيب بفيروس كورونا كما يعاني الغاني أوسو من إصابة عضلية، ما يجعل الصربي فلادان في موقف اللعب بالبديلين مهند عسيري وسلمان المؤشر.

ويسعى الأهلي لتجاوز خسارته من ضمك واستعادة الثقة، في حين يدخل النصر بعد تعادل أشبه بالخسارة أمام ضيفه الاتفاق 2-2 على نفس الملعب، في مباراة شهدت أول أهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله من ضربة جزاء متأخرة بعد أن أهدر جزائية قبلها تضاف للجزائية التي أهدرها أمام أبها.

والنصر بحاجة الفوز للخروج تدريجياً من دوامة النتائج التي باتت تشكل ضغطا واضحا على اللاعبين والمدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وينتظر التقني البرتغالي عودة الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد تعافيه من الإصابة إلى جانب خالد الغنام لزيادة القوة الهجومية التي يقودها الثنائي المغربي حمدالله وأمرابط.

وكان الفريقان التقيا في 27 أكتوبر في نصف نهائي كأس الملك على ملعب الجوهرة المشعة وفاز النصر بثنائية بيتروس والأرجنتيني مارتينيز مقابل هدف للأهلي من عمر السومة.