شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك والمقاولون غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة حكما لمباراة الغد فى الدورى بين الزمالك والمقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية، وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفنى للزمالك، عن قائمة الفريق أمام المقاولون العرب، على ستاد الكلية الحربية في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتى ستقام فى السابعة والنصف من مساء غدا السبت.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالى:حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد. خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي.خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر، محمود شيكابالا وأشرف بن شرقي ومصطفي فتحي.خط الهجوم: حميد أحداد ومصطفي محمد.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، لتحقيق الفوز فى مواجهة المقاولون، لتحقيق انطلاقة قوية فى بداية مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن الفريق سيكون مقبل على مباريات هامة فى أول 3 لقاءات فى المسابقة حيث ستكون البداية مع مباراة الذئاب، ثم مباراته أمام بيراميدز فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ثم مباراة القمة أمام الأهلى، لذا حرص البرتغالى باتشيكو على تحفيز لاعبيه على ضرورة انطلاقة قوية فى مسابقة الدورى وغلق صفحة الماضى تمامًا، لمُصالحة الجماهير والمنافسة على اللقب المحلى الجديد.

ويستعيد الزمالك عناصره الأساسية فى مباراة المقاولون العرب وعلى رأسهم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية إيقافه المحلي الذى تعرض له منذ مباراة المصرى في منافسات الدوري السابق إلى جانب العائدين للفريق من الإعارة على رأسهم الثنائى أحمد فتوح والمغربى حميد أحداد، بعدما تأكدت جاهزية الثنائى للتواجد في المباراة، لذا استقر البرتغالى جايمى باتشيكو، على الاعتماد على أحمد فتوح، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مواجهة الذئاب عقب عودته لصفوف الأبيض هذا الموسم، بعد انتهاء إعارته لنادى سموحة، كما شهدت التدريبات الجماعية للفريق فى الأيام الماضية انتظام الثنائي المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، بعد التعافي من الإصابات العضلية التي لحقت بهما.