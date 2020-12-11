شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم فى بطولة الدورى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 11/12/2020 انطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد بإقامة 3 مباريات في الجولة الأولى، حيث افتتحت البطولة بمباراة أسوان وإنبي، واستضاف طلائع الجيش نظيره الجونة، واختتمت مباريات الجولة الأولى بمباراة سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج الحربي.

أسوان يحقق الفوز الأول بالدورى أمام إنبى.. هدوء الشيشينى يهزم خبرات طولان

نجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

وكان أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سرى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد فتحى، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، عمرو ناصر.

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد حارس مرمى، رامى صبرى، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر، حامد إسماعيل، صلاح ريكو، دينو بيتر، مصطفى شلبى، إبراهيم جلال.

سيراميكا يحقق أول انتصار فى الدورى بالفوز على الإنتاج بثنائية نظيفة

تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز. طلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى

تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الجونة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ثاني مباريات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان والتر بواليا مهاجم الجونة قد سجل أسرع هدف في بطولة الدوري لهذا الموسم بعد ما أحرز الهدف الأول للفريق بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة ، ونجح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 69 أمام الجونة من أول ركلة جزاء في الموسم الجديد.

وجاء تشكيل الجونه كالآتي: أحمد عادل، جوزيف نغويم، محمد نجيب، محمود الجزار، الآن كيمبادا، نور السيد، سيرجي اكا، عمرو بركات، الشبراوي، عموري، والتر بواليا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام، أحمد سمير، على الفيل، مصطفي الزناري، أحمد عبد الرحمن زولا، فرانك نجونجا، محمد ناصف، عمرو مرعي، مهند لاشين، إسلام محارب، ناصر منسي.