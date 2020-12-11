شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأول في بطولة الدوري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 11/12/2020 ، إنطلاق بطولة الدوري للموسم الجديد بإقامة 3 مباريات في الجولة الأولي، حيث افتتحت البطولة بفوز أسوان على إنبي بهدف نظيف ، وتعادل طلائع الجيش مع نظيره الجونة بهدف لكل منهما ، واختتمت مباريات الجولة الأولي بفوز سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين .

سيراميكا يحقق أول انتصار فى الدورى بالفوز على الإنتاج بثنائية نظيفة

تغلب سيراميكا كيلوباترا على الإنتاج الحربى، بثنائية نظيفة سجلها شريف دابو ومحمود نبيل، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز، ويعد هدف شريف دابو الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا فى الدورى المصرى الممتاز الذى صعد إليه لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم ليصبح أول لاعب يسجل للنادى بالدورى الممتاز.

طلائع الجيش يتعادل مع الجونة 1-1 فى الجولة الأولي بالدورى

تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره الجونة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى ثاني مباريات الجولة الاولى لمسابقة الدوري الممتاز .

وكان والتر بواليا مهاجم الجونة قد سجل أسرع هدف في بطولة الدوري لهذا الموسم بعد ما أحرز الهدف الأول للفريق بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة ، ونجح أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 69 أمام الجونة من أول ركلة جزاء في الموسم الجديد.

وجاء تشكيل الجونه كالآتي:

احمد عادل، جوزيف نغويم، محمد نجيب، محمود الجزار، الآن كيمبادا، نور السيد، سيرجي اكا، عمرو بركات، الشبراوي، عموري، والتر بواليا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش

محمد بسام ، أحمد سمير ، على الفيل ، مصطفي الزناري، أحمد عبد الرحمن زولا ، فرانك نجونجا ، محمد ناصف ، عمرو مرعي ، مهند لاشين ، إسلام محارب ، ناصر منسي .

أسوان يحقق الفوز الأول بالدورى أمام إنبى.. هدوء الشيشينى يهزم خبرات طولان

نجح فريق أسوان، بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، فى تحقيق انتصار ثمين فى افتتاحية الدورى العام، بعد الفوز على إنبى بهدف نظيف سجله البديل هيثم الفيل فى الدقيقة 56 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت فى افتتاح مسابقة الدورى العام بنسختها رقم 62.

كان أسوان قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: عمر رضوان فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود شبانة، محمد سوستة، إسلام سرى، عمرو الحلوانى، محمود صلاح، أحمد فتحى، أحمد أيمن، أحمد صغيرى، عمرو ناصر.

فيما بدأ إنبى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد حارس مرمى، رامى صبرى، هشام عادل، كريم فؤاد، عبد الرحمن عامر، حامد إسماعيل، صلاح ريكو، دينو بيتر، مصطفى شلبى، إبراهيم جلال.