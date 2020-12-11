تنس طاولة المنيا يحسم لقائه أمام "الرباط والأنوار" بالفوز

حسم فريق نادي المنيا ، لقائه أمام فريق الرباط والأنوار بالفوز (3-2) في ثالث جولات الممتاز "أ" لتنس الطاولة، التى أقيمت بصالة نادي المنيا مساء اليوم الجمعة .
حيث تمكن فريق نادي المنيا ، من الفوزبـ3 مباريات هما، الثاني(3-0)، والثالث (3-1)، والخامس(3-1)، بينما حسم فريق الرباط الشوط الأول ، وذلك بنتيجة (3-2)، والرابع(3-2)، ليرتفع رصيد المنيا لـ6 نقاط، وحضر فعاليات اللقاء، المستشار أحمد عمر ، نائب رئيس نادي المنيا، والعميد محمود السبيعي ، أمين صندوق نادي المنيا.
جديرا بالذكر ، يقود فريق المنيا ، خلال هذا الموسم، سيد موسى، المدير الفني، ومحمود خليل ، المدير الإداري، ونور مدكور ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على النشاط بنادي المنيا.
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