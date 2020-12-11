كليوباترا يسجل هدف ثاني في شباك الانتاج الحربي

سجل فريق سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك نظيره الانتاج الحربي ، في اللقاء الذي يجمع الفريقنين على ستاد السلام "الأهلي" ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز .

سجل الهدف اللاعب محمود نبيل في الدقيقة 58 في أول ظهور له في الدوري الممتاز ، اتصبح النتيجة تقدم كليوباترا بهدفين دون رد ، بعدما سجل الهدف الأول اللاعب شريف عادل دابو هدفا تاريخيا كأول أهداف

سيراميكا في الدوري الممتاز في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وضم تشكيل الانتاج الحربي لمواجهة سيراميكا كليوباترا كل من :

أحمد يحيي و معاذ الحناوي و محمد عبد الفتاح تاحا و علي فتحى و أحمد علي و إبراهيم عبد الخالق وغنام محمد ومحمد فييرا و أمادو نياص و علاء سلامة و باسم مرسي .

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان المدير الفني قد اعلن عن تشكيل فريقه للمباراة والذي ضم كل من:

عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي.