توقعات قرعة دوري ابطال اوروبا: برشلونة يواجه ليفربول أو مانشستر سيتي في ثمن النهائي

سقط برشلونة على ملعب كامب نو في آخر جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الايطالي بثلاثية نظيفة لينحدر للمركز الثاني في المجموعة السابعة، و يدخل في معمعة من التوقعات المثيرة عن الخصم المحتمل مواجهته في ثمن النهائي خلال شهر فبراير 2021.

كثيرون يعتقدون أن قرعة ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا ستضع برشلونة في مواجهة جديدة مع بايرن ميونخ، لكن رفاق ميسي حقًا ليسوا في أفضل حال لمواجهة البايرن من جديد، بعدما سقطوا بثلاثية مع الرأفة أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نهاية الأسبوع الماضي في ختام دور المجموعات.

ووقع رونالدو على هدفين في مرمى أحد خصومه المفضلين، ليساعد البطل القياسي للدوري الايطالي على اعتلاء صدارة المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، ويضع زملاء ليونيل ميسي أمام الأمر الواقع في الدور المقبل إذ سيواجهون أحد أقوى وأكبر أندية أوروبا ممن تصدروا المجموعات، وفي مقدمتهم بايرن ميونخ.

توقعات وتقديرات الصحف الاسبانية وخبراء دوري ابطال اوروبا تشير إلى إمكانية مواجهة فريق رونالد كومان لفريق بايرن ميونخ مجدداً لتعيد إلى الأذهان مباراة الدور ربع النهائي في النسخة الماضية، حين سقط الفريق مع المدرب السابق كيكي سيتين بنتيجة 8-2 في واحدة من أكبر خسائر النادي الكتالوني في تاريخه والأكبر له على الاطلاق في البطولة الأوروبية الأعرق.

وفي حال تجنب برشلونة مواجهة العملاق البافاري في هذا الدور المبكر من المسابقة، فهذا لا يعني أن القرعة سترحمه من مواجهة كبيرة أخرى، فالتوقع الثاني يخص كبير الدوري الانجليزي في المسابقات القارية ليفربول، صاحب الريمونتادا المذهلة أمام البرسا بالذات في نصف نهائي نسخة 2019، حين عاد زملاء محمد صلاح من الهزيمة 3-0 على ملعب كامب نو إلى فوز كبير برباعية نظيفة على ملعب أنفيلد روود في طريقهم نحو اللقب السادس في المسابقة.

وبدرجة أقل، يمكن أن يواجه برشلونة بطل آخر لريمونتادا تاريخية في المسابقة وهو باريس سان جيرمان الفرنسي، اذ حقق النادي الكتالوني عودة تاريخية أمامه من الخسارة 4-0 في باريس إلى فوز بسداسية لهدف، وكان نجم باريس حالياً وبرشلونة السابق نيمار جونيور نجمها الأول، وقد تكون فرصة لكتيبة توماس توخيل للثأر من فريق رونالد كومان.

خصم آخر يمكن أن يكون حجر عثرة أمام برشلونة في الدور المقبل هو مانشستر سيتي الانجليزي بقيادة مدرب البلوجرانا السابق بيب جوارديولا، وقد نشاهد هذا الاخير يقضي على فريق اسباني آخر من دور الـ 16 بعد إزاحته لريال مدريد في آخر نسخة من نفس الدور بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً 4-2 بمجموع المبارتين.

واذا كانت القرعة رحيمة بفريق برشلونة فإنها ستضعه في مواجهة نادي بوروسيا دورتموند الألماني، رغم تواجد الهداف الكبير إرلينج هالاند في صفوفه، او تشيلسي الإنجليزي الذي يمر بمرحلة انتقالية مع المدرب الشاب فرانك لامبارد.

على أي حال، وكما هو واضح، برشلونة وضع نفسه في مأزق حقيقي حين خسر من يوفنتوس يوم الثلاثاء الماضي، وعليه أن يدفع ثمن تعجله في التعاقد مع رونالد كومان خلال الصيف الساخن الذي كاد يشهد رحيل ميسي.