Radio Mars يؤكد توقيع الكاف لعقوبات جديدة على بيراميدز المصري

أكدت الاذاعة الرياضية الأولى في المغرب Radio Mars توقيع لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف لعقوبات جديدة ضد نادي بيراميدز المصري هذا الأسبوع، بسبب التصرفات التي بدرت من لاعبي الفريق خلال نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نادي نهضة بركان المغربي.

وانتهى نهائي كأس الكونفدرالية بفوز نادي بركان بهدف دون رد على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط، وشهدت المقابلة احتجاجات غير عادية من جانب لاعبي بيراميدز على طريقة إدارة الحكم الكاميروني “أليوم أليوم نيانت” للقاء.

واندلعت اشتباكات حادة بين لاعبي بيراميدز والحكم فور إطلاقه صافرة نهاية المباراة، ما دفع الكاف نحو فتح تحقيق رسمي في الواقعة بناء على التقرير الذي وصل إلى لجنة الانضباط من الحكم الكاميروني.

وقررت لجنة الانضباط وفق ما ذكره راديو مارس المغربي، تغريم نادي بيراميدز مبلغ 10 آلاف دولار، بسبب محاولات بعض لاعبي الفريق الاعتداء على الحكم، احتجاجاً على بعض القرارات وأسلوبه في إدارة المباراة.

جدير بالذكر أن مصادر Radio Mars كانت قد انفردت بخبر معاقبة الكاف للاعب وسط بيراميدز إبراهيم حسن، بإيقافه لمدة عامين مع إيقاف تنفيذ 22 شهرًا من العقوبة، بشرط ألا يتهم اللاعب في أي قضية مماثلة خلال العامين القادمين، بسبب ثبوت تناوله للمنشطات، ما يعني إيقافه لمدة 3 أشهر.