صائد المواهب مع بوروسيا دورتموند مرشح للعمل في برشلونة

يتم ربط المزيد والمزيد من الأسماء بالمرشحين للرئاسة في برشلونة والذين يتنافسون لتولي المنصب الأول داخل الفريق الكتالوني خلفا لجوسيب بارتوميو خلال الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 يناير مطلع العام المقبل.

والاسم الأخير الذي ظهر على الساحة هو مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، حيث أفاد “Esport 3” أن العديد من المرشحين يريدونه كجزء من حملتهم الانتخابية.

وقال الصحفي “أوريول دومينيك”، إن الألماني يناسب الصورة التي يسعى الكثيرون لقيادة القسم الرياضي في برشلونة إليه، كونه شخص قادر على بناء فريق موهوب.

يذكر أن زورك كان وراء خطف المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند الذي يتوفر على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو يبدأ في يونيو المقبل، وكذا الشاب الموهوب الانجليزي جادون سانشو المراقب بقوة من طرف العملاق الانجليزي مانشيستر يونايتد من فترة طويلة.

وأوضح دومينيك: “اسم زورك سيظهر في الحملة الانتخابية كثيراً. أكثر من شخص من المرشحين لرئاسة برشلونة يطارده ليكون مديرهم الرياضي”.

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