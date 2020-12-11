الحكم بالسجن 9 سنوات على لاعب ميلان وريال مدريد السابق بتهمة الاغتصاب

أكدت محكمة استئناف ميلانو، الحكم بالسجن تسع سنوات على لاعب كرة القدم البرازيلي السابق في صفوف ريال مدريد وميلان “روبينيو” لمشاركته في اغتصاب جماعي لشابة في ملهى ليلي في ميلانو عام 2013.

ووفقاً لصحيفة موندو الاسبانية، فإن روبينيو، اللاعب السابق في سانتوس البرازيلي وريال مدريد ومانشستر سيتي، والذي لعب لميلان عام 2013 قد شارك مع صديقه “ريكاردو فالكو” في اغتصاب فتاة ألبانية كانت تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشرين في مكان معروف في المدينة.

وقال محامي الفتاة، “جاكوبو جنوكتشي”، في تصريحات جمعتها وسائل الإعلام الإيطالية: “ردة الفعل هذه هي مثال لحماية المرأة وتبين أن النظام يعمل عند الضرورة”.

وكان ناديه السابق سانتوس البرازيلي قد أعلن عن عودة المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 36 عامًا في أوائل أكتوبر، وبعد فترة وجيزة تم إلغاء التوقيع معه بعد ضغوط من إدانة العنف الجنسي التي تلقاها في إيطاليا.

وأوضح نادي سانتوس في بيان نشره حينها أنه تم تعليق العملية حتى يتمكن اللاعب من التركيز حصريا على دفاعه في العملية التي تجري في إيطاليا. ونفى روبينيو الاتهامات في 2014 عندما اندلعت أنباء من إيطاليا بوجود تحقيق معه في هذه الأحداث.

وكان روبينيو في عام 2009، أثناء اللعب في الدوري الإنجليزي، قد خضع للتحقيق من قبل الشرطة بتهمة اغتصاب مزعوم في ملهى ليلي في ليدز، على الرغم من أنه بعد استجوابه أطلق سراحه بكفالة. ونفى لاعب كرة القدم تلك الاتهامات.

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