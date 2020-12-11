الكسندر يعود للتسجيل بعد 16 مباراة

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وامتد غياب بيرجوفيتش لـ 870 دقيقة في مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، وكان آخر هدف لبيرجوفيتش دورياً أمام الرائد في 23 أغسطس 2019 وهو الأمر الذي وضعه تحت ضغط كبير من المطالبات الجماهيرية بضرورة مضاعفة الجهد للعودة قبل دخول الفترة الشتوية التي تعتبر بمثابة فرصة أخيرة من الجماهير الاتحادية للصياد الصربي قبل الحكم عليه بصفة نهائية.
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