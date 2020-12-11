شكرا لقرائتكم على معلول: الدوري بالنسبة للأهلي زي صباح الخير كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال التونسي على معلول نجم الأهلى إن بطولة الدوري بالنسبة للقلعة الحمراء مثل صباح الخير مؤكدا أن لا يمكن لأى لاعب أن يندم على لعبه للأحمر.
وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 4 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء، واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة.
وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع علي معلول خلال موسم 2016/2017 قادما من نادي الصفاقسي التونسي لسد الثغرات الموجودة في مركز الظهير الأيسر.
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